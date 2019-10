La Cgil rivendica l’attenzione ai problemi della scuola valdostana

La situazione in cui versa il sistema scolastico valdostano è il tema dell’assemblea della Cgil Flc (Federazione dei lavoratori della conoscenza) che si tiene mercoledì 30 ottobre nel salone della sede del sindacato ad Aosta.

Il problema del precariato, i concorsi (ordinario/straordinario/educatori), l’autonomia differenziata, le scuole dell’infanzia e le scuole di montagna - organici pubblici e prospettiva di privatizzazione - educazione adulti, l’insegnamento del bi/plurilinguistico, le criticità in Valle d’Aosta e le problematiche per ordine e tipologie di scuole sono gli argomenti al centro dell’assemblea convocata dalle 9.

Per l’occasione sarà presente il segretario nazionale Flc Francesco Sinopoli. Visti i temi che interessano da vicino la nostra regione e considerata la situazione, caratterizzata da luci e ombre, in cui versa il nostro sistema scolastico, la Cgil invita gli iscritti Flc in primis, ma anche tutti i cittadini a partecipare numerosi a questo appuntamento.

“La scuola valdostana – scrive la Flc Cgil - deve ritornare a essere un tema centrale. L’istruzione non deve essere trattata come argomento di serie B. Ne va del futuro dei nostri figli.”