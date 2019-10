Il sistema elettronico per fare il vino più buono ha vinto il premo Start Cup

Un occhio elettronico in grado di vedere quasi al buio, che monitora tutto ciò che accade in una cantina per custodire e favorire una produzione enologica di qualità. E' una delle applicazioni del progetto di innovazione tecnologica Nova Stark dell'omonia start up valdostana, che si è aggiudicato il premio Valle d'Aosta, nell'ambito della 15esima edizione di Start Cup Piemonte-VdA.

Il riconoscimento di 7.500 euro era riservato al migliore business plan che potrà tradursi in un'attività imprenditoriale in Valle d'Aosta con insediamento nella Pépinière d'Entreprises del capoluogo di Pont-Saint-Martin. "Abbiamo accolto con particolare favore il progetto risultato vincitore - spiega l'assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, Renzo Testolin - caratterizzato da un'elaborata soluzione che può trovare sviluppo e applicazione nel tessuto produttivo della nostra regione e può essere messa a disposizione anche del mondo vitivinicolo valdostano, sempre attento all'innovazione e alle nuove tecnologie". Alla fase finale della Start Cup 2019 hanno partecipato 134 progetti di business plan, numeri con cui la Start Cup si conferma tra le manifestazioni di riferimento per il sistema innovazione in Italia.

Rispetto alla scorsa edizione, il numero dei progetti resentati è cresciuto del 60%; quasi la metà riguarda la categoria di gara Innovazione tecnologica (43%), seguono Industrial (23%), Cleantech & Energy (11%), Life Science (11%) e Turismo & Industria Culturale e Creativa (9%).