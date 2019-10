Addio a Ginetta Marsigli, storica imprenditrice commerciale valdostana

Scompare una storica imprenditrice del mondo del commercio valdostano. E' morta martedì 29 ottobre all'ospedale di Aosta Ginetta Marsigli in Nitri, 93 anni, di Aosta, fondatrice assieme al marito Franco Nitri della prima concessionaria Renault in Valle d'Aosta. Ginetta e Franco giunsero in Valle dall'Emilia nel 1954; un impegno continuo, il loro, nel mondo del commercio in cui operarono per molti anni legando il loro nome alla vendita delle vetture Renault e anche a quello dello sport, dove i coniugi furono dapprima sponsor di numerose discipline e poi fondatori della società bocciofila Nitri Bocce a Nus, di cui Ginetta Marsigli è stata presidente per 40 anni sino al 2017, riuscendo a raggiungere i vertici nazionali della disciplina sportiva.



Vedova dal 2010, Ginetta ha sempre vissuto di alti valori, tanto nel lavoro quanto nello sport e nella vita privata.

Madre di Elena, Davide e Marco Nitri, con la figlia condivideva lo slancio solidale del volontariato sociale. Così la ricorda il nipote, Simone Bertucco: "Una donna straordinariamente solare e positiva, impegnata ad aiutare il prossimo. La ricordiamo sorridente, attiva, forte e buona".

Le esequie si svolgeranno ad Aosta giovedì 31 ottobre alle ore 15,30 nella chiesa di Saint Martin de Corleans. Il rosario sarà celebrato oggi mercoledì 30 ottobre alle ore 18 nella stessa chiesa.