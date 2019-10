Mouv preoccupato per degrado politica e cattiva gestione territorio

"La generale preoccupazione per il degrado della politica e per una cattiva gestione della cosa pubblica, che si associa ad una situazione economica sempre grave e ad un malcontento diffuso della popolazione" ha caratterizzato il lavori dell'Assembela del Mouv che ha segnato una sorta di "ripartenza nel lavoro di MOUV’ con la ricerca di nuove energie e di maggiori momenti di confronto, rifiutando formule di compromesso in una Legislatura regionale che per logica dovrebbe essere interrotta, dando la parola agli elettori".

Nel corso del dibattito, oltre ad un impegno sul territorio in vista delle elezioni comunali della primavera prossima, dopo la relazione del Presidente a Massimiliano Pegorari, il consigliere Elso Gerandin ha illustrato l’attività politica di opposizione in Consiglio Valle.

Fra i punti specifici approvati dall’Assemblea risultano iniziative sulla legge elettorale, respingendo l’idea dell’elezione diretta del Presidente della Regione e sulla “questione lupo” un accordo sulla proposta di legge avanzata dalla Giunta regionale, che prevede in casi estremi e con tutte le accortezze del caso l’abbattimento del predatore.