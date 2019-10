Ambulanza perde paziente per strada mentre corre in ospedale e la clip diventa virale

Jérôme Tanon est né à Paris et vit à Annecy. Se détournant des études, il suit sa passion et devient photographe de snowboard. En 2009, il passe du numérique à l'argentique, ne photographiant plus que sur pellicule avec d'anciens appareils. Ses photos sont exposées régulièrement et publiées dans les magazines de snowboard du monde entier.



Son premier film professionnel « Zabardast », une expédition de freeride épique dans le Karakoram, est sorti fin 2018.