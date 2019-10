I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali se e come cambia la scena politica dopo il successo del centrodestra in Umbria e le possibili conseguenze amministrative e politiche; in evidenza l'addio di Draghi dalla guida della Bce e i retroscena dell'omicidio di Luca Sacchi

Il Corriere della Sera - Di Maio, basta alleanze con il Pd, tensioni nella maggioranza dopo la pesante sconfitta in Umbria. La fidanzata e la ricostruzione del delitto di Luca Sacchi. Draghi lascia la Bce tra gli applausi dei Grandi

La Stampa – Conte-Di Maio, è scontro sul Pd dopo la disfatta in Umbria. Bce, i leader salutano Draghi: è un campione di europeismo. Al Baghdadi eliminato grazie al patto Usa-Turchia. A5 chiusa per frana, dalla Protezione civile un secco no all'ipotesi

La Repubblica - Conte, Grillo e Fico stoppano Di Maio, 'non cambiare linea'. Cile, nuovi scontri; in fiamme hotel e negozi. Draghi lascia la Bve a Lagarde

Il Sole 24Ore – Conti correnti, ecco quanto pesa il Fisco sull'erosione dei risparmi. La disfatta M5S in Umbria, ora è assedio a Di Maio

Il Fatto Quotidiano - Umbria, i flussi: 'un elettore del M5S su due si è astenuto. Disorientamento e distacco per l'alleanza con il Pd'

Gazzettamatin.it - Prestito sociale d'onore, un mese per presentare le domande

Aostasera.it - Tenta una rapina a un 29enne, arrestati quattro ragazzi

Aostaoggi.it - Nuovo flop elettorale M5S, Nasso 'in Umbria incomprensibile alleanza con il Pd'

Aostanews24.it - Tentata rapina, arrestato giovane di Aosta

BobineTV - Boldi, 'la Lega non farà ribaltoni'