PAPA: Dal grido dei poveri un appello alla conversione

Discernere, ascoltare, camminare insieme: sono alcuni degli atteggiamenti della «sinodalità» indicati dal Papa ai padri che hanno partecipato all’assemblea speciale per l’Amazzonia, iniziata il 6 ottobre e conclusasi domenica 27 con la messa nella basilica Vaticana.

Durante l’ultima congregazione generale, svoltasi nel pomeriggio di sabato 26, nell’Aula del Sinodo, Francesco ha preso la parola per tracciare un primo bilancio delle tre intense settimane di confronto e di riflessione, i cui frutti sono stati raccolti nel Documento finale — 120 paragrafi suddivisi in cinque capitoli, preceduti da una introduzione e chiusi da una breve conclusione — approvato dai padri e consegnato allo stesso Pontefice.

Il quale si è augurato di poter dire «una parola» sull’esperienza vissuta in questi giorni «prima della fine dell’anno», rivelando che tra i temi di una prossima assemblea potrebbe esserci proprio quello della «sinodalità».Nel suo discorso il Papa ha ripercorso le quattro dimensioni fondamentali che sono state al centro dei lavori: quella culturale, quella ecologica, quella sociale e quella che «le include tutte» ed è «la principale», ossia la pastorale.

Francesco ha anche ripreso alcune delle questioni affrontate nel dibattito: i nuovi ministeri, la formazione sacerdotale, il ruolo delle donne, l’organizzazione rituale. Diverse le indicazioni concrete offerte ai padri dal Pontefice, che ha annunciato, tra l’altro, l’intenzione di riconvocare la commissione di studio sul diaconato femminile e ha auspicato che nell’iter formativo dei rappresentanti diplomatici della Santa Sede sia previsto un periodo da trascorrere in terra di missione.

Dal Papa anche la proposta di dedicare all’Amazzonia una sezione del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Da ultimo un richiamo al ruolo dei mass media e all’importanza di non perdere di vista la complessiva «diagnosi» elaborata dal Sinodo.Anche nella messa celebrata all’indomani il Pontefice ha rilanciato lo spirito di fraternità e di comunione, invitando la Chiesa ad ascoltare il grido dei poveri per essere profeta di speranza nel mondo.