Un mese di tempo per richiedere il prestito d'onore

C'è tempo fino a venerdì 29 novembre per presentare le domande di prestito sociale d’onore, il finanziamento regionale di sostegno delle famiglie e ai singles che si trovano in situazione di grave difficoltà economica e sociale. L'iniziativa è dell’assessorato alla Sanità; per presentare la richiesta occorre contattare un'assistente sociale dei servizi territoriali o dello sportello sociale, che avrà il compito di assistere il richiedente nella compilazione della domanda e nella predisposizione della documentazione necessaria.

I requisiti per accedere al prestito sono aver compiuto 18 anni di età; essere residenti in Valle d’Aosta da almeno due anni nel corso dell’ultimo triennio; essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea; essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale ricevuto; possedere un Isee compreso nel limite massimo di 12mila euro e non presentare, nell’arco degli ultimi tre anni, situazioni pregiudizievoli a proprio carico.

I beneficiari del prestito sociale d’onore potranno restituire il finanziamento in ore di attività lavorativa entro il termine stabilito nel progetto di restituzione che i richiedenti devono concordare e sottoscrivere, entro un tempo massimo di due anni.