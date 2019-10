Ai vertici di Fipe Confcommercio Valentina Picca Bianchi

Fondatrice della società di catering White Ricevimenti di Latina, classe 1977, Valentina Picca BIanchi è la nuova presidente di Fipe Confcommercio. E’ stata eletta dall’assemblea del gruppo Donne Imprenditrici della Federazione italiana dei pubblici esercizi che ha rinnovato i vetici per i prossimi 5 anni.

“Valentina Picca Bianchi – commenta esprimendo soddisfazione per l’elezione, Flavia Balbis, presidente Terziario Donna Confcommercio VdA (nella foto sopra) - è una persona determinata, rigorosa e perfezionista, caratteristiche che saprà trasferire anche all’interno del Direttivo dell’associazione!.

Le sfide che il mondo dei pubblici esercizi si trova a dover affrontare sono molte ed estremamente complesse. Per questo il lavoro dei prossimi 5 anni si baserà su due pilastri fondamentali: la concretezza e la formazione. “Quando si fanno troppi proclami e si buttano sul tavolo troppi progetti – sostiene giustamente la neo presidente - si finisce per lasciarli solo sulla carta senza arrivare in fondo. Il mio approccio è esattamente l’opposto ed è lo stesso che utilizzo all’interno della mia azienda: raccontare due idee e realizzarne tre”. L’altro grande tema è quello della formazione. “E’ indispensabile – rimarca Valnetina Picca BIandchi - che gli imprenditori siano incentivati ad assumere nuovo personale e formarlo, ma la vera sfida è anche quella di rendere questa formazione permanente. Troppo spesso le nuove generazioni fanno fatica a fare tesoro di un’esperienza formativa che viene loro messa a disposizione”. La neo vive presidente delle Donne imprenditrici di Fipe, Antonia Zambelli, titolare di un’attività di pubblico esercizio ma anche di una torrefazione a Varese aggiunge: “Se vogliamo che questo gruppo di imprenditrici faccia davvero la differenza è indispensabile che vengano migliorate le comunicazioni anche all’interno della stessa associazione. Troppo spesso le imprenditrici non sono a conoscenza delle misure a sostegno ad esempio delle nuove assunzioni che pur già esistono. E questo non è accettabile”. E da Flavia Balbis giunge una suggestione: “Una grande sfida è anche la valorizzazione di prodotti di eccellenza che rendono unici i nostri locali, in particolare il caffè espresso italiano tradizionale che è stato candidato recentemente a patrimonio immateriale dell’Unesco”. All’assemblea che si è svolta a Roma hanno partecipato 18 imprenditrici provenienti da ogni parte d’Italia. Il Consiglio direttivo, oltre che dalla Presidente e dalla vice presidente, è formato da 9 membri: Gavina Braccu (Sassari), Marina Calvaresi (Livorno), Francesca De Lucchi (Milano), Fabiana Gargioli (Roma), Simona Marinai (Prato), Romina Muzi (L’Aquila), Francesca Porteri, (Brescia), Federica Suban ( Trieste), Anna Urzì (Catania). La neopresidente Valentina Picca Bianchi (a destra) con Antonia Zambelli (a sinistra)