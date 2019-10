Aosta: Soddisfatti gli ospiti dei centri anziani di Aosta

Verificare di persona il grado di soddisfazione degli ospisti dei centri di accoglienza anziani del Comune di Aosta e accogliere suggerimenti ed eventuali situazioni di disagio. Era l'obiettivo dell'assessore ai servizi sociali, Luca GIrasole che oggi ha compiuto alcuni incontri con gli anziani ospiti della Casa Famiglia di Viale Europa, del Centro Polivalente di via St. Martin e dell'ex Bellevue.

"Ho voluto - ha commentato l'assessore - per valutare di persona il loro grado di soddisfazione rispetto alle attenzioni/cure che ricevono e per recepire i suggerimenti rispetto a ciò che, a detta loro, potrebbe essere comunque ancora migliorato".



Dopo aver valutato il buon grado di soddisfazione generale, l'assessore ha promesso di tornare a trovarli tra qualche settimana per pranzare insieme e per informarli sui correttivi adottati a seguito delle osservazioni!