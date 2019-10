Aosta: Capitale sì...della sciatezza

Eleganza, finezza, raffinatezza sono qualità che non appartengono ad Aosta che giorno dopo giorno diventa sempre più la capitale della . trascuratezza, della trasandatezza, della sciattezza, dell’incuria, della goffaggine, del disordine, della disattenzione, della noncuranza e chi più ne ha più ne metta.

La conferma giunge dall’impietosa ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sull’e cosistema urbano che la dice lunga sull’incapacità ed il menefreghismo di chi governa, fatta eccezione per pochi assessori primo fra tutti Luca Girasole e Delio Donzel. Per il resto è buio pesto come le vie cittadine dove non funzionale l’illuminazione pubblica.

Il 21 ottobre e nei giorni seguenti in piazza della Repubblica c’erano ancora affissi i manifesti per le celebrazioni del 25 aprile. Li lasciavano ancora qualche mese ed era buoni per il prossimo anniversario. Se i manifesti scaduti fossero sostituiti con quelli raffiguranti i beni della Valle d’Aosta, i nostri paesaggi e no0stri paesi sarebbero un straordinario strumento di promozione turistica per i nostri piccoli comuni.

Ma è troppo. Ci vuole intelligenza e fantasia per abbellire la città. Ma soprattutto ci vuole amore, passione e spirito di appartenenza che non può essere patrimonio di chi amministra un comune dove non risied e.

In via Losanna la Giunta Centoz ha fatto togliere una bella panchina artigianale realizzata dai commercianti stanchi di chiedere, inascoltati, panchine per turisti e per residenti e per gli anziani. Via Losanna e via Challand potrebbero essere un fantastico salottino e invece è una delle zone della città che deprimono per l’incuranza della Giunta comunale: fioriere senza fiori, piante secche, nessuna panchina.

Aosta città di reperti! Sarà per questo che le panchine di piazza della Repubblica risalgono ai tempi del sindaco Gianni Torrione che mettono in evidenza le rughe della vecchiaia. Sono rotte, marce, maltenute eppure sono lì a fare bella mostra del menefreghismo della Giunta Centoz che invece di occuparsi del bene pubblico si occupa di elezioni.