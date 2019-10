Per Adu disegno legge sul lupo è inutile

"Eravamo e restiamo contrari all’uccisione del lupo. I nostri sforzi hanno costretto la maggioranza a una modifica del testo di legge che, nella sostanza, si limita a ribadire il quadro normativo europeo e nazionale esistenti: il lupo non lo si può toccare in quanto specie protetta, salvo gravi situazioni di rischio e dopo aver messo in atto e monitorato, per un tempo congruo, ogni altra alternativa possibile.»"

È questo il commento della Consigliera di ADU-VdA Daria Pulz in merito alla riunione di questa mattina, martedì 29 ottobre 2019, in cui la terza Commissione consiliare "Assetto del territorio" ha proseguito la trattazione del disegno di legge che contiene misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo.

«Oggi la Commissione non ha espresso parere su questo provvedimento, ma noi saremmo stati contrari e voteremo contro anche quando il disegno normativo approderà all'esame del Consiglio regionale - afferma la Consigliera Daria Pulz -, perché la legge “ammazza lupi” dell'Assessore Chatrian non serve a nulla, se non a raccogliere le preferenze degli allevatori; peraltro, di quegli allevatori più ingenui che, sbagliando, pensano che, una volta approvata la norma, sarà automaticamente possibile eliminare i lupi.»

«In realtà - precisa la Consigliera Pulz -, sarà un organo tecnico nazionale, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a valutare se ci sia una reale situazione di pericolo e se siano state preventivamente adottate tutte le altre misure di salvaguardia per la convivenza tra uomo e lupo.»

Per la Consigliera Pulz, «l'urgenza chiesta dal Governo regionale per trattare l’argomento, facendo passare in secondo piano crisi industriale, mala sanità e altre problematiche molto più importanti ed impellenti, anche per lo stesso milieu rural (e penso alla tematica del giusto prezzo dei loro prodotti), risiede nel clima da continua campagna elettorale e nello spauracchio di elezioni anticipate. Una norma talmente "urgente" che, a seguito del solito atteggiamento militaresco della Lega VdA e dei suoi alleati, la sua votazione in Commissione oggi è stata magicamente rinviata.»

«Anziché strumentalizzare il gravissimo episodio dell’abbattimento della lupa a Chȃtillon - sottolinea Daria Pulz -, la Giunta dovrebbe impegnarsi a sollecitare l’adozione del nuovo Piano nazionale lupo e a redigere quello regionale, senza il quale questa legge non ha alcun senso, dopo aver attivato concrete misure di salvaguardia dei diversi attori in gioco.»

«Confidiamo - conclude la Consigliera Daria Pulz - nel Corpo Forestale Valdostano, per una sollecita individuazione del responsabile di questo gesto vigliacco e illegale.»