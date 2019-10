I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali il successo del centrodestra in Umbria e le possibili conseguenze amministrative e politiche; in evidenza anche le reazioni internazionali alla morte di Al Baghdadi, il califfo dell'Isis. Sulle pagine locali de La Stampa, ipotesi di chiusura della A5 per tre mesi

Il Corriere della Sera - Il centrodestra trionfa in Umbria, la rivincita di Salvini, 'abusivi al governo'. Crollo M5S, bocciata alleanza con il Pd. Al Baghdadi morto, lo show di Trump, foto in posa e autoelogi

La Stampa – L'Umbria svolta a destra e travolge la coalizione giallo-rossa, Tesei al 56%. Salvini, 'è solo l'inizio, tornerò al governo'. Al Baghdadi 'correva e piangeva, poi si è ucciso'; blitz con aerei e armi pesanti. L'autostrada A5 potrebbe chiudere 100 giorni per bonificare la frana di Quincinetto

La Repubblica - L'Umbria va a destra, sconfitta la coalizione giallo-rossa, per Tesei un trionfo, 20 punti avanti. Trump, 'Al Baghdadi è morto dopo essere fuggito in un tunnel, si è fatto esplodere con i tre figli'

Il Sole 24Ore – Umbria, destra a valanga, travolta la coalizione giallorossa, Tesei avanti oltre 20 punti. Argentina, i peronisti tornano al potere, i mercati aspettano le prime mosse di Fernandez

Il Fatto Quotidiano - Umbria, trionfo centrodestra: oltre 20 punti di scarto; Lega al 37.6%; Pd al 21,4%; M5S all'8,2%

Gazzettamatin.it - Frana a Roisan, chiusa la strada regionale della Valpelline

Aostasera.it - Roisan, massi sulla regionale, strada chiusa

Aostaoggi.it - Aperte le candidature per nomine di competenza regionale

Aostanews24.it - Il Cral Cogne contro la Regione, 'siamo pronti alla mobilitazione, è una vergogna'

BobineTV - Bisogna presentare una nuova domanda per la graduatoria Erp