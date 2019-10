La Valle punta al turismo cicloturistico

«Il turismo ciclo-escursionistico rappresenta una peculiarità della nostra regione, va certamente valorizzato perché possiamo essere all'avanguardia, anche dal punto di vista sociale e educativo. Diverse azioni promozionali sono state già messe in campo, in ultimo l'acquisto e la produzione di un programma televisivo registrato in Valle d'Aosta su Bike Channel. Abbiamo poi fatto un grande investimento per accogliere manifestazioni legate all'agonismo o comunque alla diffusione di questa pratica, in particolare Pila e La Thuile hanno ospitato eventi davvero significativi".

L'assessore al turismo, Laurent Vierin, ha illustrato in aula le politichetese a soddisfare nuovi mercati turistici in via di sviluppo.

Nella seduta consiliare del 24 ottobre 2019, il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza sullo sviluppo del turismo ciclo-escursionistico in Valle d'Aosta. «Il turismo legato alla bicicletta - ha sottolineato la Consigliera del M5S Manuela Nasso - è in espansione in tutta Europa, e sull'arco alpino in particolare. Il ciclismo è una eccezionale opportunità di attrattività: da una parte permette di allungare la stagione turistica, dall'altra di ampliare l'offerta del territorio, mettendolo in rete con le altre risorse, dal paesaggio al patrimonio culturale ed enogastronomico. Chiediamo quindi se ci sia uno studio sui numeri dei turisti che praticano questo sport, e in che modo si voglia promuovere il ciclo-turismo nel suo complesso.»

Ha sottolineato l'assessore: :"Non basta però la promozione, i turisti devono poter trovare un'offerta concreta. Un esempio di questo è la presentazione proprio domani dell'iniziativa della Bassa Via, che andrà a completare un'offerta ad oggi rappresentata dalle ciclabili e che si interseca al discorso della mobilità sostenibile. Dopo il successo della tappa interamente valdostana del Giro d'Italia, stiamo lavorando ad una tappa del Tour de France. Su questo dossier ci impegniamo a creare un raccordo maggiore, a partire dalle strutture dell'Amministrazione regionale: non vogliamo istituire tavoli di lavoro inconcludenti, vogliamo potenziare questo importante indotto.»

Nella replica, la Consigliera Manuela Nasso (nella foto) ha ricordato: «Stiamo giocando una partita veramente importante e la parola d'ordine deve essere coordinamento: devono lavorare insieme tutti gli enti coinvolti. Bisogna essere lungimiranti, perché questa pratica avrà degli sbocchi rilevanti dal punto di vista turistico; tra 20 e 30 anni forse anche meno, la neve diminuirà e la bicicletta potrebbe essere il nuovo sci. Il "pacchetto turismo" è approdato in Commissione, c'è margine di manovra e intendiamo dare il nostro apporto.»