La biblioteca del Quartiere Dora apre le porte ai più piccoli

“Ti racconto una fiaba! Fiabe, racconti, filastrocche, giochi e laboratori per tutti i gusti” è la nuova iniziativa proposta dalla biblioteca comunale del Quartiere Dora. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito senza prenotazione, sono adatti a bambini a partire dai quattro anni di età.

Il calendario vedrà debuttare la rassegna mercoledì 30 ottobre con “Federico”. Seguiranno “La regina delle api” (6 novembre), “Lumina” (13 novembre), “Filastrocche giramondo” (20 novembre), “Lo stivaletto rosso” (27 novembre), “Melrosa e Croc” (4 dicembre), “Giorgio il pettirosso” (11 dicembre) e “Il dono degli gnomi” (18 dicembre).

Tutti gli appuntamenti sono alle 17. La Biblioteca comunale del quartiere Dora è in via Croix Noire30. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0165-300.315.