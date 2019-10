Le sottolineature rosse di Confindustria al Def della Valle d’Aosta

Ad interpretare le dichiarazioni di Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria VdA, il Documento economico finanziario della Valle d’Aosta, all’esame delle commissioni, si può definire un buon tema sul quale però compaiono alcune sottolineature rosse che ne evidenziano le carenze e le aspettative deluse.

“Nel suo complesso il documento – dice il Presidente Giachino - rappresenta un momento di confronto importante nel tortuoso percorso di uscita definitiva dalla crisi dell’economia del nostro territorio con l’auspicio che esso possa dare un ulteriore slancio per il recupero di competitività dell’industria in Valle d’Aosta".

E dal confronto emerge che le imprese valdostane hanno dimostrato negli anni di aver contribuito alla crescita economica e sociale della Regione e "pongono tra le priorità strategiche per sostenere la loro competitività: capacità innovativa, qualità delle risorse umane e internazionalizzazione". Una sottolineatura importante e concreta sull’imprenditoria valdostana.

Ed è giusto che dalle imprese emerge fortissima la domanda di condizioni competitive favorevoli allo sviluppo, a monte e a valle delle imprese, che vincoli l’operato delle Istituzioni a lavorare per assicurare uno scenario nel quale creare valore attraverso l’impresa.

E per questo Giachino chiede “interventi certi, tempestivi ed efficaci per assecondare i bisogni delle imprese che subiscono una competizione esasperata e vivono un momento di forte accelerazione”. Confindustria Valle d’Aosta accoglie con favore l’importanza che viene riconosciuta all’interno del documento a quelle azioni finalizzate alla crescita del capitale umano delle imprese, a tutti i livelli, ma Giachino auspica che vengano utilizzate tutte le azioni di formazione continua a disposizione per mantenere ed accrescere la competitività dei settori portanti dell’economia valdostana senza tuttavia tralasciare i nuovi settori”.

Una priorità indicata da Confindustria è “rispondere all’istanza, diffusa nel territorio, di veicolare la cultura del lavoro tra i giovani sin dai primi anni di scuola, agevolando ed integrando in tutti i modi iniziative di orientamento a questo finalizzate, anche attraverso forme di efficace comunicazione e auspichiamo in tal senso anche la creazione di un ITS regionale”.

Nella sostanza Confindustria chiede, ed è una sottolineatura rossa, “la realizzazione di un sistema formativo che possa confidare su risorse pubbliche non occasionali in modo da garantire la migliore rispondenza dei programmi formativi alle reali esigenze delle imprese”.

Ma soprattutto per Confindustria è necessario uno sviluppo del territorio è strettamente legato al ruolo svolto dalla formazione e quindi sono necessari incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell’occupazione e con favore apprendiamo che nel documento sono previsti interventi simili specialmente rivolti ai giovani di sostegno all’occupabilità con corsi di breve durata e progetti di orientamento e accompagnamento al lavoro”.

Oltre a chiedere l’implementazione degli fondi alle imprese che negli ultimi anni hanno aumentato gli investimenti utilizzando strumenti di agevolazione regionali, alimentati con fondi comunitari. Giachino chiede poi alla Regione, ed è una seconda sottolineatura in rosso, “un ulteriore sforzo nel delineare più chiaramente degli ambiti specifici verso cui indirizzare il futuro della ricerca in Valle d’Aosta. In tal senso riteniamo che una semplice razionalizzazione e aggiornamento del documento programmatico esistente non sia sufficiente a tracciare le linee di sviluppo della ricerca in Valle d’Aosta”.