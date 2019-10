Saint Marcel: Il Consiglio comunale di Saint-Marcel punta sulla metanizzazione

Complessivamente la variazione pareggia su 132.789,71 euro: 41.889 euro provengono da avanzi di amministrazione liberi per investimenti e la restante parte proviene da economie o spostamenti fra capitoli. Sarà conferito un incarico del valore di 15mila euro per la rendicontazione del progetto Mineralp; saranno effettuate manutenzioni alla rete fognaria per ulteriori 30mila euro e sulle strade per 46.200 euro; manutenzioni ai vari immobili e dotazioni aggiuntive totalizzeranno una spesa di circa 10mila euro; 13mila euro saranno spesi per la manutenzione straordinaria ai mezzi; tremila euro saranno destinati alla cartellonista orizzontale verticale della zona industriale.

Approvata la bozza convenzione per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade intercomunali Comuni di Brissogne e di Saint-Marcel. Gli interventi sono in capo dei due Comuni secondo modalità che garantiscono un’equilibrata ripartizione degli oneri. In relazione alla realizzazione del sesto lotto della pista ciclabile, è stata approvata la convenzione con Sav Spa (Società autostrade valdostane), di durata uguale a quella della concessione (sino al 31 dicembre 2032).

Infatti gran parte della pista ricade sui 30 metri di sentimo stradale di proprietà dell’autostrada ed è necessario disciplinare i rapporti fra le parti, specificamente in relazione alle manutenzioni, che spettano al Comune per quanto riguarda la pista e il sottopasso. Qualora Sav decidesse di ampliare l’autostrada o fare altre attività nella fascia di rispetto, è inteso che la sua volontà sarà superiore a quella del Comune.

In vista del recupero e riutilizzo della sentieristica di vecchi Ru, da adibire a percorsi pedonali e in e-bike tra i Comuni di Chambave, Fénis (capofila) e Saint-Marcel, sono stati approvati il progetto e la bozza di convenzione. Sono stati altresì nominati i membri della Commissione: i consiglieri Alessandro Grange e Mathieu Villani. È intenzione dei Comuni presentare domanda per il finanziamento per primo lotto dell’intervento al bando del Gal Valle d’Aosta. Al termine della seduta, i tecnici di Arpa Valle d’Aosta hanno illustrato le attività svolte nell'ambito del progetto BBCLEAN - SPAZIO ALPINO.

Il Comune di Saint-Marcel, con l’obiettivo di approfondire la valutazione della qualità dell’aria sul proprio territorio, ha infatti avviato - nel 2016 - una collaborazione con Arpa. Arpa aveva effettuato una prima campagna di misura nel 2017 ed è da questa base che ha preso spunto il progetto. Una seconda campagna è stata realizzata nel 2018. Ne è emerso un quadro in cui i combustibili fossili prevalgono in estate mentre la biomassa legnosa è prevalente in autunno e inverno. Da ciò si è dedotto, in maniera non inaspettata, che un numero importante di impianti di riscaldamento funziona a legna o a pellet.

SI è potuto calcolare il contributo in polveri da parte delle varie sorgenti energetiche. Si tratta di dati utili al decisore politico per individuare possibili soluzioni di contenimento onde ridurre l’esposizione della popolazione al particolato. Per capire (ad esempio) se investire sulle metanizzazioni degli abitati, sulle limitazioni del traffico o nella promozione di bruciatori più performanti. Grazie al cofinanziamento europeo, all’ingresso del Municipio è stato installato un monitor che fornisce informazioni sulla qualità dell’aria nel giorno predente (con le previsioni per i due giorni successivi) e suggerimenti di buone pratiche per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Da fine ottobre 2019, con gli impianti di riscaldamento dunque in funzione, Arpa Valle d’Aosta realizzerà, una innovativa campagna di sensibilizzazione con l’utilizzo di rilevatori individuali, detti dosimetri o microcapteur. Fino al 4 novembre, il sindaco e nove consiglieri indosseranno questa piccola apparecchiatura che monitorerà, dal punto di vista della qualità dell’aria, ogni attività svolta dal “portatore”. Essi diventeranno dunque parte attiva nel monitoraggio ambientale.

I microcapteurs sono infatti in grado di mostrare, a chi li indossa, grazie a una app installata sul suo smartphone, cosa sta respirando in quel preciso momento e di restituirne i valori su una mappa georeferenziata, integrando, nel contempo, le misure standard di qualità dell’aria. «Come Comune – afferma il sindaco Enrica Zublena – abbiamo sempre posto una particolare attenzione alla qualità dell’ambiente, di cui l’aria che respiriamo è una componente particolarmente importante. Essere quindi pionieri, in questa attività di sensibilizzazione, rappresenta una grande opportunità per il nostro Comune, che fruirà così di un monitoraggio di grande dettaglio, oltre a dare un contributo alle attività di sperimentazione e ricerca su temi di così grande attualità e portata».