LA CLICCA ENFANTS: 30 ANS!

La sezione enfants della Clicca è nata nel 1989, su impulso dei fratelli Sandro e Claudio Vigna, per tramandare alle nuove generazioni il folklore locale e la loro passione per la tradizione. Una lungimiranza, questa, che ha permesso al gruppo di continuare a proporre le proprie danze e musiche in diverse manifestazioni per trent’anni. Sono oltre 200 i bambini che hanno indossato, in questo arco di tempo, il costume.

Le celebrazioni inizieranno sabato 9 novembre dalle 14.30 alle 18.00 con la riproposizione, dopo diversi anni di assenza, della “Badoche di Petchou”. Una tradizione del rione realizzata dai giovani del quartiere impegnati ad animare le vie e gli esercizi commerciali della borgata. In occasione dei trent’anni, il gruppo enfants della Clicca sarà accompagnato dai giovani del Comité di Soque e dalla sezione giovanile del gruppo folkloristico La Chanson de la montagne de Nendaz, proveniente dalla Svizzera.

Alle 21.00, invece, i gruppi si ritroveranno presso il Salone della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans per proporre uno spettacolo folkloristico a cui si aggiungeranno anche la corale Les enfants du Grand-Paradis e il gruppo Les petits Badochys de Courmayeur. L’iniziativa è a ingresso gratuito. Domenica 10 novembre, infine, dalle 14.00 alle 18.00, in concomitanza con le celebrazioni del Santo Patrono del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, La Clicca allieterà, con il gruppo folkloristico Lou Tintamaro enfants de Cogne, il mercatino dell’antiquariato e la tradizionale castagnata di San Martino.

“I festeggiamenti per i 30 anni della sezione enfants vogliono essere - precisa il presidente del gruppo Marco Vigna, un modo per riscoprire le tradizioni passate, come la Badoche, attraverso azioni concrete, affinché i giovani se ne approprino. Solo così, esse potranno permanere e caratterizzare ancora per anni la realtà del quartiere. La scelta, inoltre, di invitare un gruppo folkloristico della provincia di Sion vu suggellare l’eterno legame culturale e identitario fra il quartiere di Saint-Martin-de-Corléans e questa comunità del Vallese, che vede nei reperti dell’Area megalitica un forte elemento di unione. La volontà, infine, di far esibire congiuntamente più gruppi giovanili vuole favorire la coesione fra coetanei appassionati di folklore, generando quindi una passione condivisa.”

L’iniziativa è organizzata dal gruppo folkloristico La Clicca de Saint-Martin, in collaborazione con il Comité di Soque e l’Associazione commercianti di viale Conte Crotti ed è patrocinata dalla Presidenza della Regione, dall’Assessorato regionale al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali e dal Comune di Aosta.