Arrestato per tentata rapina a 4 giovani minacciandoli con coltello

Un ventinovenne di Aosta e' stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo, verso le 18 di ieri, domenica 27 ottobre, ha minacciato con un coltello da cucina quattro giovani intimandogli di consegnargli il denaro che avevano con se'.

I fatti sono avvenuti in strada, a Saint-Marcel, in frazione Sinsein. I ragazzi, tutti di circa 18-19 anni, sono subito fuggiti e hanno fornito gli elementi utili all'individuazione del rapinatore, che in meno di 45 minuti e' stato rintracciato.

Il ventinovenne si era allontanato in auto. Hanno operato i carabinieri di Nus e quelli del Nucleo radiomobile della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent.

Il fascicolo e' affidato al pm Eugenia Menichetti. L'arrestato si trova in cella di sicurezza a Chatillon in attesa dell'udienza di convalida in tribunale ad Aosta, prevista domani, martedi' 29 ottobre.