Proposta indennità minima sindaci piccoli comuni, Poste Italiane Pos gratuiti

"Il riconoscimento da parte del governo delle esigenze dei Comuni è una buona notizia. Ora seguano investimenti e dignità dei sindaci. Il 30 ottobre come presidente Ali- Autonomie Locali Italiane - sarò alla Camera dei Deputati in audizione sulla proposta di legge A.C. 1356, sarà l'occasione per sostenere la proposta Anci per liberare i sindaci dalla burocrazia e per proporre di trasformare in emendamento la nostra proposta di legge Ali - un'indennità minima di 1.500 euro netti mensili per i sindaci dei piccoli comuni e per il presidente di provincia un'indennità pari a quella del sindaco capoluogo - che è stata presentata a gennaio alla Camera, dall'on. Claudio Mancini, e rilanciata dal sindaco Giorgio Gori e dal Ministro Dario Franceschini proprio ieri". Lo ha chiesto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente Ali-Autonomie Locali Italiane nel corso dell’incontro a Roma tra Poste Italiane e i sindaci dei piccoli Comuni italiani.

Presente anche una folta delegazione di sindaci valdostani fra i quali FRanco Manes, Sindaco di Doues e presidente del Celva.

"E' una battaglia importante che Ali sta portando avanti - è stato detto - perché ad oggi i sindaci sono coloro che hanno maggiori responsabilità e minori indennità. Se il recente taglio del numero dei parlamentari non è stato solo un'operazione di marketing o un'azione demagogica di chi non crede nella politica, allora facciamola diventare una scelta a vantaggio della buona politica. Utilizziamo il risparmio sui parlamentari - conclude - per riequilibrare il rapporto tra indennità e responsabilità dei sindaci dei piccoli comuni".

Poste Italiane ha annunciato di voler dotare i Comuni di almeno due Pos in comodato d'uso gratuito con commissioni di accettazione gratuita per tutte le carte di Poste Italiane.Un impegno che intende "andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali derivanti anche dall'evoluzione degli strumenti di pagamento", offrendo quindi "servizi di pagamento e pos gratuiti per i comuni".