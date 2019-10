Incontro sulla Metallurgia sicura - Safety first - Come trasformare una priorità in un valore aziendale

La Cogne Acciai Speciali ospiterà mercoledì prossimo, 30 novembre, la prima tappa del corso “Metallurgia Sicura: come trasformare una priorità in un valore aziendale” organizzato dall’Associazione Italiana di Metallurgia-AIM, che vedrà coinvolti oltre ottanta tra Responsabili ambiente e Sicurezza e Procuratori di circa venti aziende del comparto siderurgico italiano.

L’obiettivo dell’incontro – che prevede al mattino a partire dalle ore 9 presso la Pépinière d’Entreprises una serie di approfondimenti e nel pomeriggio la visita allo stabilimento della CAS riservata agli iscritti – è illustrare gli argomenti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro attraverso soluzioni concrete per rendere questi aspetti un vero e proprio valore per l’azienda.

Il corso – coordinato dal presidente del Comitato Ambiente e Sicurezza dell’AIM Ettore Bordon, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Cogne Acciai Speciali – si svilupperà a partire dagli aspetti legati alla Valutazione dei Rischi e al ruolo dei Preposti, ai metodi più efficaci per sviluppare un sistema di gestione partecipato che metta l’uomo al centro della prevenzione, approfondendo poi i temi legati a impianti e macchine sicure.

L’iniziativa si rivolge in particolare ai Dirigenti e Delegati per la Sicurezza, ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e agli EHS Manager.

Programma

8.45 Ritrovo e registrazione partecipanti

9.00 Apertura del Corso e saluti da parte del

Ettore Bordon, RSPP Cogne Acciai Speciali e Presidente del Centro di Studio Ambiente e Sicurezza

9.15 La gestione da parte dei preposti delle visite degli enti di controllo

Mario Gebbia - Studio Gebbia Bortolotto, Torino

10.00 L’attività di vigilanza dei preposti vista dagli enti di controllo

Agostino Roffin - Direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro USL, Aosta

10.30 La responsabilità penale del datore di lavoro

Massimiliano Oggiano - Studio Legale Oggiano, Roma

11.00 Pausa

11.15 Il rischio radioattività

Ugo Giugni - Misurad, Brescia

12.00 Gestione dell’emergenza radioattiva. Criticità operative

Alfredo Buda - IRO, Odolo (BS)

12.30 Tecniche innovative a supporto della valutazione del rischio incendio sviluppata con approccio prestazionale: esperienze applicative nel settore siderurgico

Alfredo Romano - Romano Safety Management, Osio Sotto (BG)