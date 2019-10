Le FVS Group a pris la décision de renoncer à l’édition 2019 d’epicuria

Le FVS Group a décidé de repositionner epicuria et d’en faire une édition bisannuelle. Comme 2 pôles du salon n’ont lieu que chaque 2 ans, il était compliqué d’atteindre une taille critique pour le Marché du Terroir uniquement.

Après une profonde réflexion, il a donc été décidé d’en faire un événement bisannuel. La tenue en simultané du Marché du Terroir, du Grand Prix Joseph Favre et du salon professionnel CaReHo, garantiront un important afflux de visiteurs et simplifieront la communication. De plus, ces 3 événements bénéficieront de très importantes synergies.

Le FVS Group va donc concentrer ses efforts sur un Salon 2020 qui laisse entrevoir beaucoup de promesses : le Grand Prix Joseph Favre, présidé par Franck Giovannini de l’Hôtel de Ville de Crissier, est pleinement sur les rails et est parti pour devenir l’événement gastronomique de référence en Suisse. Le Salon professionnel CaReHO suscite quant à lui beaucoup d’intérêt. Il va même grandir, car les exposants ayant participé en 2018 étaient très satisfaits et de nombreux autres se sont d’ores et déjà annoncés. Le Marché du Terroir promet également de nombreuses nouveautés et proposera, toujours, des produits d’excellente qualité.

L’équipe de projet planche déjà sur la prochaine édition d’epicuria qui se déroulera du 27 au 1er décembre 2020.

Dans l’intervalle, le FVS Group donne rendez-vous à tous pour sa prochaine manifestation « La Braderie d’automne », qui se déroulera les 5 et 6 novembre au CERM.