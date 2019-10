Alpi dell'Arte – Racines il meglio dell’arte e dell’agroalimentare valdostani alla conquista di Sanremo

A Sanremo, città ligure, dal 6 dicembre al 7 gennaio 2020, si respirerà atmosfera dell’arte valdostana e si degusterà il meglio dell’agroalimentare prodotto in Valle d’Aosta.

Mauro Arneodo ha infatti organizzato Alpi dell'Arte – Racines, grande manifestazione alla quale parteciperanno tre artisti di fama internazionale valdostani con tre mostre personali in luoghi simboli di Sanremo: Casinò, Forte Santa Tecla e Chiesa di Santa Brigida, dove si tengono buona parte dei concerti del club Tenco.

E ancora 18 valdostani artigiani professionisti della Valle d'Aosta in una rassegna espositiva collettiva presso il Museo Civico di Sanremo. E come non bastasse venti artigiani valdostani di eccellenza che animeranno la città di Sanremo con dimostrazioni dal vivo, racconteranno le loro esperienze e insieme porteranno l’eccellenza della Valle d’Aosta sul mare e gestiranno il mercato di Natale nel quartiere storico sanremese della Pigna.

Sono poi previste stand di prodotti valdostani e gli espositori organizzeranno serate a tema presso ristoranti e locali di vendita prodotti di eccellenza. E’ la prima volta che il mondo alpino della Vallée d'Aoste incontra il popolo ligure che vive sul mare ma che conosce bene i problemi delle Alpi vivendo in una Regione con un entroterra certamente non facile.

“Tutto questo – ha detto Mauro Arneodo – l’ho potuto organizzare con la collaborazione e la grande sensibilità ed impegno di Renzo Testolin, assessore regionale alle Finanze Attività Produttive e Artigianato, con il sostegno dell’assessorato Turismo, Sport. Commercio, Agricoltura e Beni Culturali e dell’ Assessorato all'Ambiente Risorse Naturali e Corpo Forestale”.

Alpi dell'Arte – Racines è stata presentata nei giorni scorsi presso il salone Ducale di Aosta dall'assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, la Presidente dell'Associazione Pigna Mon Amour. Presente il vice sindaco di Aosta, Antonella Marcoz; il Comune aostano infatti patrocinia la manifestazione che conta sul patrocini del Sindacato Autonomo valdostano Travallieurs.

La presentazione è stata animata dall’applauditissimo coro misto Chorale de Valgrisenche.

Mauro Arneodo, appassionato ideatore e curatore della Alpi dell'Arte – Racines, è un poliedrico personaggio da sempre impegnato nella valorizzazione della cultura alpina ed occitana, attraverso la promozione di progetti e manifestazioni su larga scala. Un filantropo innamorato della creatività innata delle persone umili, oltre che dell’artigianato vero, fatto con il cuore.