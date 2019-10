Alla Sagra dei Mieli di Chatillon raccolta fondi Cri

Una raccolta fondi per finanziare le attività a favore dei poveri e degli anziani è stata avviata nelle ultime settimane dal Comitato di Saint-Vincent della Croce rossa italiana. I volontari saranno presenti domani, domenica 27 ottobre, alla sagra del miele di Chatillon. Saranno distribuite le torte prodotte dagli allievi dell'Ipra per sollecitare donazioni a sostegno dell'assistenza a persone senza fissa dimora e a famiglie in difficoltà attraverso, per esempio, la sottoscrizione di abbonamenti per i trasporti, l'integrazione di pacchi alimentari, l'acquisto di pellet o il pagamento delle utenze del gas. Nell'ultima iniziativa, organizzata durante la festa delle mele di Antey-Saint-André, sono stati raccolti 750 euro.