La Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste organise le Marché du livre d’occasion

Ce Marché du livre d’occasion se déroulera sur trois jours dans l’espace d’exposition en face de la salle de conférences : il ouvrira ses portes le jeudi 14 novembre pour continuer les jours suivants, jusqu’au samedi 16 novembre, sans interruption de 9 h à 19 h. Le prix de vente baissera de jour en jour : 3 euros, puis 2 euros et enfin 1 euro.

Certains ouvrages de culture valdôtaine, de plus grande valeur, seront mis en vente à des prix plus élevés, mais toujours selon le système du prix décroissant au cours des trois jours : 10 euros, puis 5 euros et enfin 1 euro.

Environ 1 800 livres seront ainsi mis en vente. Il s’agit de livres usagés qui ne sont plus utiles au service public parce que ce dernier en possède plusieurs exemplaires, ou parce que de nouvelles éditions mises à jour ont été publiées depuis, ou encore parce que nul ne les demande plus depuis longtemps, ou bien parce qu’ils ne sont plus en bon état, mais pas au point d’être envoyés au pilon.

Leurs genres sont divers : romans, essais, livres traitant de la culture valdôtaine, mais aussi manuels, guides touristiques ou livres pour enfants et adolescents.

Cette initiative, qui est prévue par le règlement en matière de désherbage du Système Bibliothécaire Valdôtain, présente l’avantage de donner aux livres une deuxième vie, grâce au recyclage.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste : tél. 0165 274802.