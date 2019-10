Fine settimana soleggiato e caldo sulla Valle

Splende il sole sulla Valle. Una fascia di alta pressione sulle Alpi favorisce infatti un meteo stabile, soleggiato e mite per questo fine settimana con temperature in rialzo lievemente sopra la media stagionale; solo successivamente l'avvicinamento di una saccatura in discesa dal Nord Europa determinerà condizioni più perturbate per l'afflusso di correnti occidentali atlantiche più umide.

Per domenica 27 ottobre è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per transito di qualche banco di nube medio alta, specie dal pomeriggio/sera. Giornata ideale, dunque, per escursioni in montagna o lungo il Cammino Balteo, percorso naturalistico lungo le dorsali di media montagna recentemente inaugurato in Valle d'Aosta.