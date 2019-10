I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali i risvolti della rapina finita con l'omicidio del 24enne Luca Sacchi a Roma: in evidenza altre drammatiche vicende di cronaca e le elezioni in Umbria, primo test per il governo Pd-M5S.



Il Corriere della Sera - Omicidio di Luca, la pista della droga; nello zaino della fidanzata rotoli da 2.000 euro di banconote. Elezioni in Umbria, primo test per il governo; Salvini, 'pacchia finita'

La Stampa – Franceschini, 'ora Pd e M5S avanti insieme in tutte le Regioni'. Forse un giro di droga dietro l'omicidio di Luca Sacchi. Lacrime al funerale del bimbo di 5 anni caduto dal balcone dell'asilo

La Repubblica - I retroscena dell'omicidio Sacchi, così Roma è divenuta capitale dello spaccio. Elezioni in Umbria, Salvini sicuro della vittoria. 'Mai più tragedie così', il dolore al funerale del bimbo caduto dal balcone dell'asilo

Il Sole 24Ore – Con il cuneo fiscale 1000 euro l'anno in più a famiglia. Sugar e plastic tax, sanzioni fino a 10 volte sull'imposta non versata.

Il Fatto Quotidiano - 'Uomo di Santapaola che sovrasta gli altri per acume'; ecco chi è il boss che ha vinto alla Consulta

Gazzetta dello Sport - MotoGp, troppo vento a Phillip Island, annullata la qualifica. Milan, intervista a Hernandez: 'Turbo Theo'



Gazzettamatin.it -Biathlon, allenamenti atletici per la formazione Asiva

Aostasera.it - Insetti nella farina e plastica negli albumi, condannato Giorgi

Aostaoggi.it - Aosta, capitale dell'isola felice, i clohard dormono alla stazione



Aostanews24.it - Valtournenche, a fuoco il camino dell'hotel Millefiori

BobineTV - Lega, Mouv e Restano chiedono le dimissioni di Fosson