GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11/1997, ha nominato Veronica Celesia quale Revisore dei conti dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta – AREA VDA – per un quadriennio.

FINANZE, ATTIVITA PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato di concerto con l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica, ha integrato con 40 mila euro l’importo dei lavori necessari all’ottenimento del Certificato prevenzione incendi degli edifici di proprietà regionale siti nel Villaggio Minatori del Comune di Cogne, nonché per la redazione del progetto della centrale termica e ha autorizzato Fondation Grand Paradis ad avviare l’iter amministrativo per il perfezionamento degli ulteriori lavori necessari all’ottenimento del Certificato stesso. L’importo complessivo deliberato è di 90 mila euro.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha approvato il Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) per la Valle d’Aosta, così come modificato con la decisione della Commissione europea C(2019) 5827 in data 30 luglio 2019. L’atto non necessita di approvazione da parte del Consiglio regionale, in quanto l’aggiornamento del Programma medesimo, pur comportando una rimodulazione finanziaria che modifica le dotazioni di alcune priorità di investimento, consiste principalmente nell’applicazione della regola del disimpegno e nella correzione di un errore materiale.

L’Esecutivo ha autorizzato la Pila S.p.A., concessionaria dell'esercizio della telecabina Aosta – Pila, all’esecuzione della riparazione della puleggia di rinvio, ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio per la gestione dell’impianto di proprietà regionale, per un importo di spesa presunto ammontante a 21 mila 200 euro.

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale di concerto con il Presidente della Regione, ha approvato la costituzione del tavolo interassessorile per la revisione della pubblicazione dei dati ambientali sul sito istituzionale, di cui alla mozione Definizione delle modalità per la pubblicazione su appositi siti dei dati ambientali approvata nella sessione del Consiglio regionale del 22 maggio 2019.

Il tavolo interassessorile, coordinato dal Segretario generale della Regione sarà composto da:un rappresentante del Dipartimento agricoltura; un rappresentante del Dipartimento ambiente;un rappresentante del Dipartimento industria, artigianato ed energia;un rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;un rappresentante del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale;un rappresentante del Dipartimento sanità e salute;individuati dai rispettivi Coordinatori;un rappresentante dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) della Valle d’Aosta. Il tavolo sarà inoltre integrato da un rappresentante del Dipartimento innovazione e agenda digitale per la parte informatica di revisione del sito istituzionale. Il gruppo di lavoro dovrà presentare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2019, una roadmap per la riorganizzazione, la razionalizzazione e il rafforzamento dei contenuti ambientali, ai fini di permettere una migliore accessibilità e disponibilità delle informazioni, comprensiva delle stime economiche necessarie alla realizzazione delle attività informatiche di revisione del sito istituzionale, attività che andranno previste nel futuro Piano Operativo Annuale 2020 per la programmazione, l’organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale.

L’Esecutivo ha approvato alcune modifiche al tracciato dell’itinerario escursionistico denominato Balteus - Cammino Balteo, approvato nell’ambito del progetto integrato Bassa Via della Valle d’Aosta – sentieristica, finanziato dal programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/2020. In particolare, la tappa 11 dell’itinerario prevedeva il passaggio dal Comune di Roisan al Comune di Valpelline e successivamente ai Comuni di Doues e di Gignod. Nonostante i numerosi solleciti ai Comuni interessati, non è stata ottenuta la disponibilità di alcuni proprietari privati al passaggio dell’itinerario sui propri terreni e, in mancanza di possibilità alternative, non è stato possibile realizzare il tratto che avrebbe dovuto portare dal Comune di Roisan al Comune di Valpelline e al Comune di Doues. È stato quindi necessario rivedere il tracciato della tappa 11, stralciando il passaggio nei Comuni di Valpelline e di Doues, di modo che il percorso del Cammino Balteo transiti dal Comune di Roisan direttamente al Comune di Gignod.

La Giunta regionale ha approvato le modifiche al bilancio di produzione dei materiali/rifiuti inerti da scavo e dei materiali/rifiuti da demolizione e costruzione, nonché al piano di utilizzo dei materiali da scavo, derivanti dalla realizzazione dell’impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane, e dei relativi collettori fognari, a servizio dei comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz. L’atto costituisce il presupposto per gestire come “sottoprodotto”, e non già come rifiuto, le terre da scavo che dalle diverse opere previste dal progetto si produrranno, consentendo all’affidatario l’avvio immediato delle procedure amministrative necessarie per programmare l’inizio dei lavori.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

La Giunta regionale ha approvato la realizzazione di una nuova sperimentazione del modello di presa in carico dell’alunno con disabilità nel suo percorso scolastico su base ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), per un importo complessivo di 3 mila euro. La nuova sperimentazione consentirà di formare i docenti partecipanti che fungeranno da formatori per i colleghi in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche, dal prossimo anno scolastico, al fine di raggiungere l’obiettivo della messa a regime del modello PEI (Piano Educativo Individualizzato) digitale dal 1° settembre 2021.

L’Esecutivo ha deciso di ricostituire il Comitato tecnico per la stesura delle linee guida per la definizione del modello di educazione bi-plurilingue dall’anno scolastico 2020/2021 e la realizzazione di un’azione di supporto metodologico-didattico e organizzativo rivolte ai dirigenti e ai docenti impegnati in attività bi-plurilingui. Il Comitato sarà composto dai dirigenti tecnici in servizio presso l’Assessorato competente in materia di istruzione, dai tre esperti di politiche linguistiche a livello internazionale prof.ssa Marisa Cavalli, di Aosta, membro di associazioni che operano nell’ambito dell’insegnamento biplurilingue (ADEB - Association pour le Développement de l'Enseignement Bi/plurilingue, CIEBP - Centre d'information sur l'Education Bilingue et Plurilingue e ESP – Education et Sociétés Plurilingues) nonché consulente presso il CELV – Centre Européen pour les Langues Vivantes, prof. Laurent M. Gajo di Ginevra, professore ordinario presso l’Università di Ginevra e direttore de l’ELCF - Ecole de Langue et de Civilisation Françaises, e prof.ssa Carmen Mary Coonan, docente ordinario di didattica delle lingue straniere presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed esperta di fama internazionale della metodologia CLIL. Lo stesso Comitato potrà essere integrato, a cura della Sovraintendente agli studi, con un massimo di due ulteriori esperti da individuarsi nell’area socio linguistica, attinente alla realtà multilingue del territorio, e nell’ambito dei sistemi educativi, con particolare riguardo alla costruzioni di reti regionali e internazionali e dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 luglio 2020. La spesa impegnata è di complessivi 24 mila euro.

Il Governo della Regione, su proposta dell’Assessora all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili d’intesa con l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica, ha autorizzato l’acquisizione, da parte della struttura Edilizia strutture scolastiche, del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico, di proprietà regionale, che ospita l’Institut agricole régional, per un importo complessivo di 254 mila euro.

SANITA, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha approvato l’integrazione del piano annuale 2018 e il piano annuale 2019 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, la cui spesa complessiva ammonta a 943 mila 429,39 euro.