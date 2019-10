Aosta: Grande successo delle castagnate di quartiere e cena coscritti 1977 (FOTO GALLERIA)

Ancora una volta l’assessore ai servizi sociali del comune di Aosta ha coinvolto i quartiere per socializzare in momenti di festa e allegria e ha fatto centro. Lo ha fatto in collaborazione con i volontari e Anziani Attivi organizzando per venerdì 25 e sabato 26 ottobre due castagnate: una al Quartiere Dora e l’altra al Quartiere Cogne.

“Come tutte le altre iniziative tese a favorire la socializzazione – ha commentato l’assessore Luca Girasole – anche la castagnata del Quartiere Cogne e del Quartiere vogliono essere un contributo e un mezzo per far sentire le Persone residenti parte di una grande famiglia. Per questo nel corso delle castagnate saranno organizzati anche momenti di animazione per grandi e piccini, indistintamente”.

E al quartiere Cogne e al Villaggio Dora la gente era davvero tanta così come erano numerosi i volontari, gli alpini e gente di buona volontà che hanno contribuito al successo.

E per concludere il allegria gli assessori Luca Girasole e Antonino Malacrinò hanno partecipato alla cena dei coscritti 1977 al Rendez Vous di Aymavilles.