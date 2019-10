Presque six mille certifications connaissance langues

En 2019, dans le cadre des épreuves linguistiques régionales, les certifications délivrées pour la compréhension écrite et orale et pour la production écrite sont 5.919 dont 4.866 pour le français, 936 pour l'anglais e 117 pour l'allemand. Les épreuves ont concerné les classes de deuxième et cinquième de l'école primaire, de troisième de la moyenne, de deuxième et cinquième du deuxième degré. Les résultats des épreuves ont fait l'objet d'une conférence de presse de l'assessorat régional à l'éducation. Les épreuves régionales sont organisées selon le cadre européen des langues. Ce dispositif a éte mis en oeuvre il y a quatre ans selon le modèle des épreuves Invalsi.

A compter de 2020 les élèves qui passeront le test complet, soit compréhension et production écrites et orales, obtiendront une certification sur les activités langagières et sur le niveau global. La certification globale peut être utilisée dans le monde du travail et pour la poursuite des études. "Il s'agit d'une opportunité utilisable pour nos élèves. Ajourd'hui les resultats sont assez bons mais nous croyons aussi qu'on puisse faire encore mieux", a souligné l'assesseure Chantal Certan.



Certan a lancé les deux journées de communication du mois de novembre pour les enseignants, les dirigeants des établissement scolaire, pour les élèves et même pour les familles. "C'est important aussi en parler avec ceux qui nous suivent pour ne pas perdre de vue l'objectif de ces épreuves".