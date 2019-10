Nomine di competenza regionale

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della l. r. n. 11/1997 sulle nomine e le designazioni di competenza della Regione in società, enti, fondazioni, associazioni ed istituti pubblici e privati, è possibile presentare candidatura per le seguenti nomine in scadenza nel 1° semestre 2020.

AEROPORTO VALLE D’AOSTA SPA

2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione – scadenza 12 aprile 2020

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA

1 Sindaco effettivo del Collegio sindacale – scadenza 26 maggio 2020

CERVIM – CENTRO DI RICERCHE, STUDI E VALORIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA MONTANA

1 Presidente e 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e 1 Revisore dei conti – scadenza 4 maggio 2020

CENTRO STUDI E CULTURA WALSER DELLA VALLE D’AOSTA

1 Consigliere del Consiglio direttivo – scadenza 28 febbraio 2020

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SU DIRITTO, SOCIETÀ ED ECONOMIA

2 componenti effettivi e 1 componente supplente del Comitato di revisione – scadenza 23 maggio 2020

FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

1 Revisore dei conti – scadenza 4 maggio 2020

FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN ONLUS

1 Revisore dei conti – scadenza 29 gennaio 2020

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D’AOSTA

1 Revisore dei conti – scadenza 31 maggio 2020

SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE SPA

3 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente del Collegio sindacale – scadenza 12 aprile 2020

SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA SPA

1 Presidente e 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e 1 Presidente, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti del Collegio sindacale – scadenza 12 aprile 2020

SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO DEL MONTE BIANCO SPA

1 Presidente del Collegio sindacale – scadenza 12 aprile 2020

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SU DIRITTO, SOCIETÀ ED ECONOMIA

9 componenti del Comitato scientifico – scadenza 22 maggio 2020.

La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165 27 38 34) e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>default_i.asp, nella sezione Amministrazione regionale>Nomine in scadenza.