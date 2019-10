La Valle cerca medici e mette in busta paga 600 euro in più

La Regione Valle d'Aosta prova ad attrarre nuovi medici offrendo una busta paga con 600 euro (lordi) in più. Una carenza di 49 specialisti, accentuata dall'esodo di sanitari nella vicina e sicuramente più attrattiva Svizzera, che si cercherà di arginare anche attraverso una maggiore tolleranza temporale riguardo allo svolgimento dell'esame di conoscenza del francese, che i camici bianchi devono comunque sostenere per poter esercitare nella regione francofona. Tutte queste misure sono contenute in un disegno di legge varato oggi dalla Giunta regionale.

Tra le altre misure anche quelle sulle borse di studio di specializzazione: le procedure per l'ottenimento saranno rese più semplici e sarà ampliato il requisito di residenza per poter accedere alle borse aggiuntive regionali. "Riteniamo che questi interventi - ha spiegato oggi l'assessore alla sanità Mauro Baccega - al momento introdotti in via sperimentale per un periodo di 2 anni, ci permetteranno di rendere più appetibile il nostro territorio da parte di nuovi medici, ben sapendo che la carenza di specialisti è un problema di livello nazionale al quale anche lo Stato deve cercare di porre rimedio".