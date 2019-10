Ripensiamo il territorio con il GAL” - 2.850.000 € per valorizzazione turistica e riqualificazione architettonica beni pubblici

“Ripensiamo il territorio con il GAL”, si pone l’obiettivo di migliorare la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale e culturale, in coerenza con la politica turistica e i progetti strategici regionali, attraverso l’attivazione degli enti pubblici territoriali.

Alessandro Giovenzi, Presidente del GAL Valle d’Aosta, e Marta Anello, Coordinatore del GAL, hanno presentato due bandi per progetti di valorizzazione turistica e riqualificazione architettonica di beni pubblici, che prevedono contributi a fondo perduto dell’80% provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Nel dettaglio il bando 7.5, la cui dotazione finanziaria è pari a 1.400.000,00 €, punta ad integrare l’offerta outdoor, attraverso la creazione e la valorizzazione di strutture e itinerari escursionistici e il miglioramento dei servizi legati all’offerta turistica.

Il bando 7.6, la cui dotazione finanziaria è pari a 1.450.000,00 €, intende contribuire alla valorizzazione del paesaggio naturale e culturale diffuso, attraverso il finanziamento di interventi per il recupero e il restauro di beni architettonici e di edilizia rurale, al fine di completare e integrare l’offerta turistica.

Con i contributi del bando 7.5 è possibile realizzare o recuperare sentieri o itinerari turistico-sportivi, come percorsi di mountain bike, trekking, ippovie, creare strutture per l’attività ludico/sportiva o ricreativa, come palestre di arrampicata, parchi tematici, aree verdi, bike park, trail running e canyoning. Mentre con i contributi del bando 7.6 sono finanziabili interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di fabbricati di edilizia rurale o beni appartenenti al patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso a fruizione pubblica. Possono presentare progetti, a seconda del bando: le Unités des Communes valdôtaines, i Comuni in forma singola o associata, gli enti parco e gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che garantiscano la fruizione pubblica dei beni.

Spiega il Presidente, Alessandro Giovenzi: “Attraverso la pubblicazione di questi due importanti bandi vogliamo restituire qualcosa di concreto e tangibile alla collettività attraverso un’iniezione importante di risorse sul territorio, pari a 2.850.000,00 € di contributi, suddivisi in due bandi.

Con l’iniziativa “Ripensiamo il territorio con il GAL” la palla passa quindi alle amministrazioni pubbliche, agli enti parco e alle associazioni senza finalità di lucro chiamati ad elaborare proposte progettuali per arricchire e rendere ancor più attrattiva la nostra splendida Regione”.