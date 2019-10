Fusione tra le società Nuova università e Nuovo ospedale S.r.l.

FINAOSTA S.p.A., ha avviato l’iter procedurale per giungere alla fusione delle società COUP S.r.l. (nuovo ospedale) e NUV S.r.l. (nuova università) e costituire un nuovo soggetto giuridico nel quale verranno riuniti patrimonio, obbligazioni, contratti e rapporti attivi e passivi delle società esistenti.

Nello scorso mese di settembre, sono state consegnate all’Amministrazione regionale le bozze del progetto di fusione con allegato il testo dello statuto della nuova società e un cronoprogramma delle attività da porre in essere per giungere al perfezionamento della fusione nei termini previsti dal mandato ricevuto e, in data 11 ottobre 2019, sono stati depositati, per l’iscrizione al registro delle imprese, i progetti di fusione.

Il 4 novembre sono convocate le Assemblee Straordinarie delle società COUP S.r.l. e NUV S.r.l. per l’approvazione dei progetti e l’adozione della delibera di fusione mediante costituzione di una nuova società.

E’ quindi previsto che l’atto di fusione verrà perfezionato nella seconda decade di dicembre con la conseguente cancellazione delle società fuse e avvio della nuova società entro la fine del corrente anno.