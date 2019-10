Courmayeur: Alla Biblioteca comunale è già Natale, gratis quasi 300 libri

Saranno ceduti gratuitamente al pubblico, 284 volumi della Biblioteca municipale di Courmayeur. La Giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi la delibera di dismissione di 357 pubblicazioni della biblioteca che, a seguito di periodiche revisioni effettuate dal personale sulle collezioni, sono risultate non più utilizzabili per gli scopi della biblioteca in quanto troppo obsolete o in cattivo stato.

I libri che saranno regalati ai lettori interessati sono ancora ben tenuti nonostante risalgano a diversi anni e saranno esposti nei prossimi giorni all’ingresso della biblioteca. Gli altri titoli, ormai logori e non più utilizzabili, saranno invece smaltiti mediante macero, in quanto documenti logori e in parte illeggibili.

Negli ultimi dieci anni la Biblioteca del Comune di Courmayeur ha donato ai propri iscritti quasi mille volumi in buono stato; altri 1.500 circa sono stati immessi nel riciclo della carta.