Niente buoni Ue a comuni valdostani per wifi gratis

Tutti parlano di innovazione e nuove tecnologie ma in Valle d'Aosta nessun comune ha ottenuto i voucher Ue per wifi gratis. Sono stati i comuni della Lombardia i più rapidi nel candidarsi a ricevere uno dei 1.780 voucher da 15mila euro messi a disposizione dal terzo bando di 'Wifi4Eu', l'iniziativa della Commissione Ue che finanzia l'installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e parchi.

Su 142 buoni assegnati all'Italia, il massimo possibile per un singolo Paese, 30 andranno il Lombardia che, come per i due bandi precedenti, conferma il primato di rapidità.

I valdostani hanno dormito; i voucher sono stati infatti distribuiti sulla base del criterio 'primo arrivato, primo servito' (first-come, first-served). Sul secondo gradino del podio, ad appena una lunghezza di distanza, c'è il Piemonte con 29 comuni vincitori, mentre più distanti sono Campania (19), Veneto (12), Sicilia, Calabria e Abruzzo (8 ciascuno).

Tutte le regioni hanno almeno un comune vincitore, eccezion fatta per Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano. A portarsi a casa gli assegni messi in palio dall'Ue sono stati soprattutto comuni piccoli e piccolissimi, 15 dei quali contano meno di 450 abitanti.

Un quarto bando è previsto per il prossimo anno. Speriamo che i nostri sindaci abbiano finito la camomilla