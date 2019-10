Il Cimitero storico del Boug Saint Ours aperto da domenica

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti del prossimo 2 novembre, l’antico cimitero di Sant’Orso sarà aperto da domenica 27 ottobre, a lunedì 4 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 17,30. Lunedì 4 novembre, inoltre, alle ore 15,30 è prevista la celebrazione della Santa Messa.

L’apertura del cimitero sarà garantita dai volontari dell’associazione “Amis du Cimetière du Bourg” nel quadro della convenzione sottoscritta tra l’associazione e il Comune di Aosta,volta a valorizzare un esempio significativo del patrimonio cittadino in virtù del suo valore di testimonianza storica e di pregio paesaggistico.

Cimitero del Borgo di Sant’Orso, "le Cimetière du Bourg” come lo chiamano tanti anziani aostani, è il luogo che custodisce la memoria di tanti personaggi, la cui esistenza è stata significativa per la vita di Aosta, della Valle e non solo di queste.

Una memoria che, da anni, è mantenuta viva dall’ associazione 'Les Amis du Cimetière', che svolge la meritoria opera di curare la gestione, la manutenzione e la valorizzazione di questo importante monumento.