Dopo anni di gogna mediatica pm chiede archiviazione per Pasquale Longarini

Uno dopo l’altro i tasselli dell’impianto accusatorio nei confronti dell’allora pm di Aosta Pasquale Longarini si stanno sgretolando. Scaduti i termini dell’indagine, il pm Giovanni Polizzi, ha chiesto l’archiviazione perché non c'è prova che sia stato corrotto dall'immobiliarista Leo Personnettaz.

L’inchiesta riguardava i rapporti tra Longarini e Personnettaz e sulle attività di sospetto riciclaggio dell’immobiliarista in Repubblica Ceca. L’inchiesta non è stato in grado di mettere in luce reati penali nei rapporti tra il magistrato e l’imprenditore, compresi i viaggi all’estero organizzati da Personnettaz che il pm scrive nella richiesta di archiviazione prenotava i voli e ospitava longarini, e gli altri eventuali partecipanti, in qualcuna delle proprie strutture ricettive nella capitale ceca.

In un precedente processo per altri reati, Pasquale Longarini oggi, giudice a Imperia, è stato assolto.