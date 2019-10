Cogne: Sono iniziati i lavori per la realizzazione del ponte di Chevril

Il nuovo ponte provvisorio costituito da pannelli modulari in acciaio tipo ponte Bailey, avrà una luce di circa 55 metri e una utile di 4,20 metri e dovrebbe essere completato entro fine novembre; a dicembre i collaudi

Stefano Borrello, assessore regionale ai lavori pubblici

“E’ realizzato – spiega l’assessore regionale ai lavori pubblici, Stefano Borrello - a monte di quello esistente; saranno costruite due spalle in cemento armato sulle quali sarà posato l’impalcato”. Per migliorare il collegamento con il tracciato della regionale, in corrispondenza dell’imbocco lato Aymavilles, è stata prevista, tra l’altro, una riprofilatura del versante in destra orografica. “La variante – assicura Borrello - consentirà ai mezzi di transitare sulla strada regionale fino alla realizzazione dell’intervento definitivo di rifacimento del ponte esistente.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’esecuzione, in somma urgenza, nel dicembre 2018, del rinforzo temporaneo delle strutture, mediante puntellamento, del ponte esistente, in quanto gravemente deteriorato dal maltempo.

L’Esecutivo regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una variante provvisoria alla Strada regionale 47 per Cogne, in corrispondenza del ponte esistente in località. Chevril, nel territorio di Aymavilles, che lo scorso dicembre era stato chiuso per il pericolo di crolli strutturali. L'importo complessivo dei lavori è di un milione e 700 mila euro; appaltato poi con ribasso d’asta.

I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo ponte in carpenteria metallica, a monte di quello esistente, che consentirà il transito lungo la strada regionale fino al rifacimento, previsto nel prossimo quinquennio, del ponte esistente

Nell’aprile 2019, in esito all’approvazione da parte della giunta regionale del progetto esecutivo della variante provvisoria, è stata avviata la procedura di appalto dei lavori, in estrema urgenza, il cui avvio è avvenuto in data 12 giugno 2019.

I tempi sono in linea con il cronoprogramma che si è dato l’assessore Stefano Borrello e con ogni probabilità il ponte provvisorio sarà percorribile in anticipo rispetto ai tempi previsti.