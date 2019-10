Rogo in camino albergo a Valtournenche

Un rogo è divampato nel tardo pomeriggio all'interno camino dell'albergo Millefiori, a Valtournenche, in frazione Montaz. Le fiamme sono state estinte e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: le camere erano vuote e all'interno della struttura si trovava solo il personale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Valtournenche e i colleghi professionisti di Aosta. Secondo quanto hanno appurato, si è incendiata della fuliggine all'interno del camino.