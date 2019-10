Intesa a Roma su finanziamento terzo settore

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili sul fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore sarà di 60 milioni 960 mila euro. Lo rende noto il Ministero per gli Affari Regionale e le Autonomie.



Nella stessa seduta la Stato-Regioni ha siglato l'intesa anche sulla programmazione del servizio civile universale. Per il 2019 la programmazione finanziaria del servizio civile è stata elaborata partendo da una base prevista dalla legge di bilancio 2018 di 188 milioni circa, a cui sono state aggiunte le economie accertate provenienti dai precedenti esercizi finanziari che hanno portato, al netto di alcuni tagli, a una somma complessiva di circa 231 milioni di euro. (ANSA).