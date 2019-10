POLIAMBULATORIO DI DONNAS: ATTIVATO UN AMBULATORIO PER LE ATTIVITA’ CERTIFICATIVE MEDICO-LEGALI

A partire da venerdì 25 ottobre 2019, il Dipartimento di Prevenzione

aprirà, presso il Poliambulatorio di Donnas, un ambulatorio per l’espletamento delle attività certificative medico-legali.

L’ambulatorio sarà aperto nelle giornate di venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.

Le prestazioni saranno effettuate su appuntamento, previa prenotazione.

Le prenotazioni potranno essere effettuate presso gli sportelli CUP sul territorio oppure telefonicamente chiamando il numero: 0165.54 83 87.



Presso l’ambulatorio verranno erogate le seguenti prestazioni:



 Idoneità per patenti di guida

 Idoneità per patenti nautiche

 Idoneità in tema di detenzione armi: accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d’armi per uso caccia, per l’esercizio dello sport del tiro a volo e per difesa personale

 Tessera parcheggio invalidi: accertamenti per concessione di contrassegni di libera circolazione e parcheggio per disabili

 Utilizzo mezzi pubblici e taxi da parte di invalidi (L. R. 1° settembre 1997, n. 29 e successive modificazioni: norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea)

 Idoneità allo sparo mine

 Idoneità per la conduzione di impianti a fune

 Idoneità addetti alla sicurezza (“buttafuori”)

 Indennizzo per infortuni domestici (L.R. 44/98)

 Congedo straordinario per cure soggetti invalidi

 Accertamenti per l’esonero obbligo di indossare cinture di sicurezza

 Accertamento per la cessione del quinto dello stipendio per prestiti (L. n. 1224/56,

Circ. Ministero del Tesoro n. 528 del 18 dicembre 1956)

 Mutui agevolati e anticipo liquidazioni: certificato ai fini della fruizione dell'anticipo sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro per terapie e interventi straordinari (L. 29/5/1982, n. 297)