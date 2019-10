Cogne: Dopo 17 anni ritorna la Benemerita

"Finalmente, dopo 17 lunghi anni, la comunità di Cogne avrà nuovamente sul proprio territorio un presidio fisso dell'Arma dei Carabinieri". Il sindaco Franco Allera commenta soddisfatto la conclusione di lavori per la nuova caserma dei carabinieri.

"Siamo molto soddisfatti - aggiunge Allera - di poter contare nuovamente sulla presenza stabile nel territorio comunale delle forze dell'ordine dei Carabinieri, condizione che dà un senso di maggior sicurezza e tutela agli abitanti del nostro Comune".

A nome dell'intera Amministrazione comunale, il Sindaco ringrazia l'Amministrazione regionale e l'Arma dei Carabinieri "per l'importante collaborazione messa a punto in questi anni che porta oggi a questo grande risultato per tutti i Cognein".