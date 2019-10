Solidarietà alla nazione catalana e al popolo curdo: approvate due risoluzioni

La risoluzione sulla Catalogna, prende spunto dalla «sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che ha inflitto condanne tra i 9 e i 13 anni di carcere a dodici esponenti politici catalani, con l'accusa di sedizione e appropriazione indebita, ma de facto condannati per le proprie libere idee e opinioni relative al perseguimento democratico del diritto della nazione catalana ad autogovernarsi.»

Con questa iniziativa, il Consiglio ribadisce il sostegno al percorso democratico e pacifico avviato dalle Istituzioni catalane; auspica una soluzione politica e istituzionale in grado di rispettare la legittima volontà del popolo catalano di decidere liberamente del proprio avvenire nel quadro di un'Europa unita; invita il Governo italiano a frasi promotore nei confronti dell'omologo spagnolo e presso le Istituzioni dell'UE di azioni volte alla concessione dell'indulto agli esponenti politici catalani condannati e ad avviare una soluzione politica alla questione catalana; esprime piena solidarietà ai detenuti politici catalani, oggi condannati al carcere, nonché al popolo e alle Istituzioni catalane tutte; impegna il Governo regionale a mettere a conoscenza della risoluzione le autorità italiane ed europee interessate.

Con la risoluzione di solidarietà al popolo curdo, l'Assemblea legislativa, constatando «l'inaccettabile invasione militare turca della regione del Rojava nel nord della Siria, abitata storicamente dalla minoranza curda», rammenta «che la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia, hanno ancora fresco un debito di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini curdi che si sono battuti fino alla morte per fermare il comune nemico Daesh e salvaguardare la sicurezza e la serenità dell’Europa e del nostro Paese, quindi di noi tutti.»

Il testo manifesta la ferma condanna per quanto sta avvenendo in queste ore nella regione del Rojava e per la continua violazione dei diritti civili e politici della minoranza curda in territorio turco; esprime la propria solidarietà al popolo curdo presente nel territorio siriano e turco; invita il Governo italiano ad attivarsi nelle sedi internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e alla Nato, per l'immediata cessazione dell'avanzata militare turca in Siria, a interrompere ogni fornitura militare italiana al governo di Ankara e a elevare eventuali sanzioni, a interrompere le negoziazioni per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea vista l'invasione militare e la mancata adesione dello Stato in questione al rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alla tutela delle minoranze; impegna il Governo regionale a mettere a conoscenza della risoluzione le autorità italiane ed europee interessate e ad adottare un gesto simbolico (illuminazione di un monumento significativo) fino a che le azioni richieste non saranno intraprese.

Nel dibattito sono intervenuti il Presidente del Consiglio Valle Emily Rini, il Presidente della Regione Antonio Fosson, l'Assessore Laurent Viérin, il Capogruppo di Rete Civica-Alliance Citoyenne Alberto Bertin, il Capogruppo della Lega Vallée d'Aoste Andrea Manfrin e il Consigliere Roberto Luboz, la Consigliera di Ambiente Diritti Uguaglianza VdA Daria Pulz, i Consiglieri dell'Union Valdôtaine Joël Farcoz e Giovanni Barocco, il Consigliere di Mouv' Elso Gerandin, il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Luigi Vesan e la Consigliera Manuela Nasso, la Capogruppo di Alliance Valdôtaine Patrizia Morelli.