I social e la sanità: se ne discute all’Università

“Comunicare fa bene alla salute!” Il tema è di attualità e di particolare interesse per l’Azienda USL della Valle d’Aosta e viene analizzato sotto varie prospettive in un convegno che si svolgerà nella sede dell’Università della Valle d’Aosta in Strada Cappuccini ad Aosta, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Ateneo il 25 e 26 ottobre.

L’iniziativa si inserisce nel Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti in Sanità realizzato in convenzione con l’Assessorato Regionale alla Salute, Sanità e Politiche Sociali ed è focalizzata sulla comunicazione in sanità. Il tema viene analizzato sotto varie prospettive: comunicazione istituzionale e di servizio, esterna e interna, interpersonale.

Particolare attenzione verrà dedicata da un lato al possibile utilizzo dei social in sanità e dall’altro alle modalità di coinvolgimento di pazienti, associazioni di riferimento e famigliari, ai fini del miglioramento nella gestione dei servizi sanitari. Interverranno docenti, esperti e operatori referenti della comunicazione in varie Aziende Sanitarie Regionali.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra l’Università della Valle d’Aosta, l’Assessorato Regionale alla Salute, Sanità e Politiche Sociali e l’Azienda Unità Sanitaria Locale.