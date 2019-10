I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali la sentenza della Cassazione che 'assolve' i principali responsabili di Mafia Capitale dall'accusa di associazione mafiosa. In evidenza anche le norme della Manovra e i tempi di applicazione, nonchè gli eventi alluvionali in Piemonte



Il Corriere della Sera - La Cassazione su Buzzi e Carminati, 'cade l'accusa di associazione mafiosa'. Dal tetto ai contanti alle multe sui Pos, quando scattano tutte le nuove regole

La Stampa – Colpo di scena, Mafia Capitale non è mafia; la decisione della Cassazione. Maltempo, Allessandrino in ginocchio. Manovra, ecco come e cosa cambia dal prossimo anno

La Repubblica - 'Mondo di mezzo', la Cassazione smonta la tesi dell'accusa, 'non fu mafia capitale'. L'ultima verità su Capaci, 'un ex poliziotto mise l'esplosivo'

Il Sole 24Ore – Manovra, dal Pos al superbonus, quando entrano in vigore le nuove misure. Tassi negativi, le alternative ai soldi sotto il materasso

Il Fatto Quotidiano - 'Mondo di mezzo', quella di Buzzi e Carminati non fu mafia', la Cassazione annulla la sentenza d'Appello

Gazzetta dello Sport - Champions, se a Dybala vengono i due minuti...e la Juve ribalta la Lokomotiv. L'Atalanta si illude ma poi viene asfaltata, col Manchester finisce 5 a 1



Gazzettamatin.it - 'Il fallimento, alternativa rovinosa'; i perchè del 'sì' al concordato.

Aostasera.it - Monterosaski, presentato un esposto in procura, Munari 'ce ne faremo una ragione'

Aostaoggi.it - Sì del Tribunale di Aosta al concordato con la Casino de la Vallée



Aostanews24.it - Breuil Cervinia questo sabato da il via alla stagione invernale

BobineTV - Due mucche morte in incidente stradale a Gignod