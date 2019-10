Oltre 13 milioni di euro alle Fondazioni della Regione

Escludendo quelle che operano nel mondo della scuola e gestiscono diverse scuole paritarie, sono 12 le Fondazioni che fanno riferimento all’Amministrazione regionale. Nel 2018, l’ammontare complessivo erogato a queste Fondazioni è stato di circa 13 milioni di euro, cifra sostanzialmente stabile anche per gli anni precedenti. Lo ha reso noto il Presidente della Rigione, Antonio Fosson, rispondendoad una interpellanza di Stefano Ferrero (Mouv).

"Vorremmo sapere quanti siano i dipendenti di questi enti, e come questi siano stati selezionati. Visti i risultati modesti di alcune di queste Fondazioni, crediamo sia importante analizzare la necessità della loro esistenza e del loro mantenimento. ha precisato Ferrero.

Fosson ha replicato che "le unità di personale assunto a tempo indeterminato risultano essere circa 250, mentre quelle assunte a tempo determinato sono circa 80; per quanto riguarda la selezione del personale, sui rispettivi siti internet le Fondazioni pubblicano i regolamenti per le assunzioni, gli avvisi e i bandi per le selezioni del personale, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Presidente ha poi evidenziato che «nessuna delle Fondazioni presenta difficoltà e anzi, in diversi casi, è sufficiente guardare i bilanci per scoprire che sono anche capaci di attirare contributi e finanziamenti aggiuntivi, oltre a creare sviluppo e indotto sul territorio. Il Governo regionale, attraverso le competenti strutture, verifica continuamente il loro funzionamento ed esse, per parte loro, hanno già messo in atto quanto di competenza per la corretta gestione delle risorse finanziarie che vengono loro trasferite. Informo infine che è in atto un'analisi sull'assetto giuridico delle Fondazioni".

"Di fatto - ha osservato Ferrero - rimangono i 13 milioni di euro che vanno a finire alle Fondazioni, con una dotazione di personale cospicua, con regole di assunzione che sono molto elastiche. In alcune realtà ci sono delle disfunzioni che mi riservo di analizzare attraverso delle richieste di accesso agli atti. Sono felice che sia in atto un'analisi, che però non deve prescindere da una questione: applichiamo al personale il contratto del comparto unico visto che, di fatto, si tratta di lavoro che l'Amministrazione regionale subappalta alle Fondazioni".