Alle Pro Loco valdostane e agli associati l’energia Cva costa meno

Pericle Calgaro, presidente del comitato regionale dell’Unione nazionale Pro Loco, ha dato una nuova spinta all’associazionismo e al volontariato utile alla promozione turistica delle realtà territoriali comunali della Valle. Infatti, CVA Trading per le Pro Loco Valdostane CVA Trading e il Comitato Regionale UNPLI Valle d’Aosta hanno siglato una convenzione per la fornitura di energia elettrica a tutti i suoi associati.

L’intesa mira a creare modalità contrattuali di fornitura di energia, semplici ed efficaci, che consentano di avviare una reciproca collaborazione fra due realtà valdostane: Cva e Unpli VdA.

L’accordo prevede in primo luogo un’agevolazione sulla fornitura di energia elettrica per gli associati UNPLI. L’energia distribuita è 100% rinnovabile e a km Zero, perché prodotta dagli impianti CVA situati lungo il territorio valdostano, con certificazione dei titoli “Garanzia di Origine”. Tra i vantaggi per coloro che aderiranno alla convenzione un bonus di benvenuto.

L’associazione UNPLI a sua volta, in un’ottica di reciproco scambio, si rende disponibile a comunicare l’offerta di CVA Trading a tutti gli Associati tramite i propri canali informativi e attraverso specifiche forme di promozione commerciale. “Trasparenza, equilibrio e rispetto dell’ambiente nei gesti quotidiani sono gli aspetti fondamentali della società, che si pone come obiettivo principale quello di sensibilizzare i clienti sui consumi di energia”. L’obiettivo, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente, è favorire un utilizzo energetico consapevole e sostenibile. Un’operazione con la quale CVA Trading ribadisce la volontà di favorire del territorio dal quale è nata e nel quale opera.