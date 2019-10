Alla guida con patente scaduta ubriaco, denunciato dalla Polizia

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 55 anni, valdostano, poiché trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica e con la patente scaduta di validità. Una pattuglia della Polizia Stradale di Aosta, impegnata nei servizi di vigilanza sulla strada statale, ha fermato un autocarro e sottoposto a controllo il conducente.

L’uomo guidava con la patente scaduta di validità nell’anno 2014 e, in seguito ad accertamenti, è risultato in stato di ebbrezza con un tasso oltre il triplo rispetto a quello consentito. Oltre alla sanzione prevista per guida con patente scaduta, il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ed ora rischia un ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno.

La patente di guida scaduta è stata ritirata e verrà sospesa per un periodo da 1 a 2 anni. Il veicolo è stato sequestrato.