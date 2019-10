Manfrin 'Dal sindaco Centoz dichiarazioni gravissime su scioglimento consiglio comunale'

Concorda con il Sindaco circa gli effetti di un eventuale commissariamento dei comune di Aosta? non crede che queste dichiarazioni siano un invito neanche troppo velato a esprimere al Ministro un parere negativo sullo scioglimento del Consiglio comunale di Aosta? Che cosa intende fare?.

Sono le domande poste dal consigliere della Lega, Andrea Manfrin al presidenre della Giunta in relazione a quatto dichiarato il sindaco di Aosta.Manfrin ha ricordato che Centoz ha detto che "un eventuale scioglimento del capoluogo per infiltrazione 'ndranghetiste metterebbe in discussione l'intero sistema Valle d'Aosta".

Di più, "Il Sindaco - ha precisato Manfrin - si chiede, in maniera intempestiva, se il Presidente della Regione pensi di uscire indenne da un eventuale commissariamento del Comune capoluogo". Il Presidente della Regione, Antonio Fosson, ha risposto: «Non sottovaluto in nessun modo la gravità di quanto accade. Per questo abbiamo voluto Commissioni molto qualificate, composte da membri esterni e che hanno lavorato con attenzione per sei mesi. Non commento le dichiarazioni del Sindaco, che mi sembrano però intempestive: occorre attendere le decisioni del Ministro, cui unicamente spetta la decisione sull'esito di questa indagine".

Fosson ha poi osservato: "Mi rendo benissimo conto di quanto sia delicato il momento. Ribadisco la netta separazione tra le due competenze di Presidente della Regione e di Prefetto: forse mai come in questo caso la situazione è delicata, ma sono certo che non esistano in questa circostanza né suggerimenti né inviti che possano influenzare le decisioni. In questo caso c'è solo l'oggettività del lavoro delle Commissioni e delle Forze dell'ordine, che stanno operando con la massima serietà e che ringrazio per la loro azione".

Nella replica Andrea Manfrin ha osservato: "Ribadiamo come siamo favorevoli al permanere delle due cariche di Presidente e Prefetto nella stessa figura. Pur cogliendo una velata critica nei confronti delle dichiarazioni del Sindaco Fulvio Centoz, avremmo preferito una condanna più netta di queste dichiarazioni che invece troviamo gravissime. Mi auguro che a queste sue parole seguano i fatti e che lei, Presidente, abbia la fermezza necessaria per opporsi a questi messaggi, consapevole di come tutte le sue scelte saranno sottoposte al vaglio dei cittadini e degli organi competenti".